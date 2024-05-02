Байер продолжил свою беспроигрышную серию, Марсель и Аталанта расписали мировую: результаты полуфиналов Лиги Европы

Байер на выезде одолел Рому, а Марсель и Аталанта не обнаружили сильнейшего в полуфинале Лиги Европы.

<p Матч на французском "Велодроме" завершился со счетом 1:1. Первыми в поединке отличились итальянцы. На 11-й минуте Тен Копмайнерс отдал удобный пас на партнера Джанлуку Скамакку, который точным выстрелом в левый угол ворот Пау Лопеса открыл счет в матче.

Марсель уже через 9 минут ответил Аталанте своим забитым мячом. Шансель Мбемба нанес невероятный удар с далекого расстояния. Мяч рикошетил от левой стойки и оказался в сетке ворот. Баер Леверкузен одержал уверенную выездную победу над Ромой. Поединок завершился со счетом 0:2.

На 28 минуте хавбек «фармацевтов» Флориан Вирц воспользовался ошибкой соперника и с близкого расстояния закатил мяч в ворота.

Немцам удалось удвоить преимущество на 73 минуте. Роберт Андрих забил фантастический гол из-за пределов штрафной, поразив левую девятку ворот.

Байер продолжил свою фантастическую серию без поражений. «Фармацевты» не проиграют уже 47 матчей во всех турнирах. До этого рекордным показателем была серия Ювентуса, который с мая 2011 по май 2012 года не проигрывал в течение 43 игр.

Лига Европы 1/2 финала, первые матчи 2 мая

Марсель — Аталанта 1:1 (1:1)

Голлы: 1:0 — 20 Мбемба, 1:1 — 11 Скамакка.

Рома — Байер 0:2 (0:1)

Голы: 0 :1 — 28 Виртц, 0:2 — 73 Андрех

Ответные матчи состоятся через неделю, 9 мая.

Параллельно были сыграны противостояния на стадии полуфинала Лиги конференций.

Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в ирландском Дублине (стадион «Авива»).

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ, а мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

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