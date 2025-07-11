Наставник Барселоны одобрил потенциальный трансфер нападающего гранда АПЛ

"Барселона" решительно настроена подписать нового левого вингера в это трансферное окно. После провала с переходом Нико Уильямса каталонцы начали активно рассматривать другие варианты. Среди главных кандидатов – Маркус Рашфорд, и вероятность его перехода из "Ман Юнайтед" в последнее время значительно возросла.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал "зеленый свет" на попытку подписания Рашфорда. В клубе надеются, что смогут арендовать англичанина с опцией выкупа следующим летом.

Ожидается, что в ближайшее время "Барселона" проведет новый раунд переговоров по игроку, который, со своей стороны, готов существенно снизить зарплату, чтобы вписаться в зарплатную структуру каталонцев.

Напомним, что вторую часть сезона 2024/25 Маркус Рашфорд провел на правах аренды в "Астон Вилле", отметившись за это время 4 голами и 6 ассистами в 17 матчах за клуб во всех турнирах.

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