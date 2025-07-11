Украинский боксер: «Дюбуа постарается нокаутировать Усика»

Бывший украинский чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вячеслав рассказал, за счет чего британец может победить Александра.
– Какую тактику выберет британец – победа по очкам или нокаут?
– Постарается нокаутировать. От него будет исходить прессинг.
– Дюбуа будет работать первым номером?
– Думаю, что да. Он будет забирать центр ринга, пытаться сближаться и там пробивать в корпус и апперкоты, – заявил украинец.
В настоящее время Александр активно готовится к бою против Даниэля Дюбуа. Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее