Украинский боксер: «Дюбуа постарается нокаутировать Усика»

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Бывший украинский чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Вячеслав рассказал, за счет чего британец может победить Александра.

– Какую тактику выберет британец – победа по очкам или нокаут?

– Постарается нокаутировать. От него будет исходить прессинг.

– Дюбуа будет работать первым номером?

– Думаю, что да. Он будет забирать центр ринга, пытаться сближаться и там пробивать в корпус и апперкоты, – заявил украинец.

В настоящее время Александр активно готовится к бою против Даниэля Дюбуа. Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее

sport.ua