В МИД Украины отреагировали на жесткий арест Усика в аэропорту в Польше

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков.
Этой информацией поделился Депутат верховной рады Украины и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео.
Обстоятельства и причины задержания украинского чемпиона пока неизвестны.
Генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт, чтобы выяснить обстоятельства задержания боксера Александра Усика.
«Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное отношение к своему гражданину и чемпиону», – говорится в сообщении.
Также глава МИД Сибига поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением.