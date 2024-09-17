Дата старта сезона НХЛ: когда начнется регулярный чемпионат-2024/25

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября

Фото Логотип НХЛ на свитере, Global Look Press

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 4 октября матчем между «Баффало» и «Нью-Джерси». Первые игры этих соперников пройдут 4 и 5 октября в Чехии в рамках Глобальной серии НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли «Флорида» проведет свой первый матч с «Бостоном» на своем льду «Амертант Банк Арены» в городе Санрайз (штат Флорида, США).

«Вашингтон» Александра Овечкина начнет сезон игрой с «Нью-Джерси» 13 октября на своей «Кэпитал Уан-арене» (Вашингтон, округ Колумбия, США).

В рамках «Зимней классики» 31 декабря (по североамериканскому времени) «Чикаго» и «Сент-Луис» сыграют на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» в Чикаго (штат Иллинойс, США).

С 10 по 21 февраля регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен для проведения Кубка четырех наций. В мини-турнире примут участие Канада, Финляндия, Швеция и США.

«Коламбус» и «Детройт» сыграют на открытом воздухе в рамках стадионной серии 1 марта на арене для американского футбола «Огайо Стадиум» (Колумбус, штат Огайо, США).

Регулярный чемпионат завершится 17 апреля 2025 года. Всего в НХЛ выступают участие 32 команды, количество игр для каждой в регулярке — 82.

Календарь НХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами игр доступен в разделе на нашем сайте.

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