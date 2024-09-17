Факторы неопределённости – новый асфальт и 4-я зона DRS

Баку и Сингапур разделены примерно семью тысячами километров, поэтому в начале недели всей Формуле 1 приходится решать весьма сложные логистические задачи, чтобы переместить весь персонал, машины и оборудование с берегов Каспия в островное город-государство, расположенное вблизи экватора на пересечении Малаккского и Сингапурского проливов.

Для 15-го Гран При Сингапура шинники Pirelli, как и год назад, приготовили слики самых мягких составов: C3 в качестве Hard, C4 – Medium, C5 – Soft. Такие же шины применялись в Монце и Баку, хотя все три трассы очень существенно отличаются друг от друга.

В прошлом году конфигурация сингапурского кольца была скорректирована, благодаря чему она стала несколько органичнее, однако всё равно Марина-Бей остаётся одной из самых извилистых трасс календаря. Длина круга сократилась тогда до 4,940 км, поэтому число кругов было увеличено до 62-х.

В прошлом году начались работы по обновлению покрытия трассы, а теперь асфальт заменён на участках от 3-го до 9-го поворотов, между 10-м и 12-м, а также от 14-го до 17-го поворота. Можно рассчитывать, что новое покрытие стало более ровным.

Обычно на первой пятничной тренировке в Сингапуре командам удаётся получить не так уж много полезной информации, но на этот раз все будут стараться проанализировать поведение резины на новом асфальте.

Есть два фактора, предопределяющие выбор в пользу тактики одного пит-стопа: во-первых, скорость на пит-лейн ограничена до 60 км/ч, поэтому на пит-стопе теряется около 28 секунд; во-вторых, на узкой городской трассе очень сложно обгонять. Вариант с двумя пит-стопами возможен лишь в случае, если гонка нейтрализована из-за какого-то нештатного развития событий.

До прошлого года мягкая резина, как правило, применялась исключительно в квалификации, а дистанцию гонки все преодолевали на Medium и Hard. Однако в 2023-м состав C5 некоторые использовали и по ходу гонки, в том числе и потому, что мягкие шины обеспечивают на старте максимально эффективное сцепление.

Деградация резины на этой трассе носит специфический характер: в основном она связана с термическими нагрузками, причём они воздействуют не на поверхность шины, а на слои, расположенные под ней, что бывает не так уж часто. При этом степень деградации во многом зависит от особенностей настроек конкретной машины и уровня прижимной силы, которую генерирует её аэродинамический обвес.

На Гран При Сингапура гонщики часто стараются как можно дольше затянуть первый отрезок дистанции, поэтому на трассе образуется целый «поезд» из машин, которые едут буквально вплотную друг к другу, что не способствует обгонам, хотя на трассе были три зоны DRS. Но в этом году в стремлении создать условия для более яркой борьбы предусмотрена и 4-я зона DRS, расположенная между 14-м и 16-м поворотами.

В какой мере это решение даст желаемый эффект, мы узнаем только в воскресенье.

Местная погода – ещё один фактор, добавляющий гонке на Марине-Бей непредсказуемости. Влажность в Сингапуре редко бывает ниже 70%, и в любое время суток сохраняется вероятность дождей, причём они могут быть очень интенсивными. По предварительной информации организаторов Гран При, во все дни уик-энда вероятность осадков сохраняется на уровне 40%.

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