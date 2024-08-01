Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Тайсон выйдет очень уверенным на реванш. Фьюри стоит делать то, чем он занимался в первых раундах, он просто в восьмом раунде пропустил удар в нос, потеряв концентрацию, а дальше пережил нокдаун. Поэтому Тайсон точно позаботится о том, чтобы вторая часть боя прошла так, как и первая.

Но я убежден, что бой точно не пройдет всю дистанцию. Оба оставили очень много сил. Выиграет тот, у кого осталось больше сил», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua