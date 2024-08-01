Легенда Манчестер Юнайтед требует слишком высокую зарплату у клуба Серии А

Поэтому Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа все еще ищет новую команду.

Несмотря на интерес со стороны "Фиорентины", переход испанца в Серию А выглядит маловероятным. Хотя Де Хеа готов существенно снизить свои зарплатные требования по сравнению с временами, проведенными в "Манчестер Юнайтед". Но его ожидания все еще остаются завышенными для итальянских клубов.

По данным итальянских СМИ, Давид просит около 5-6 миллионов евро в год, что является внушительной суммой для игрока его возраста.

Поэтому будущее Де Хеа все больше связывают с Саудовской Аравией, где он может продолжить свою карьеру на более выгодных условиях.

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