Новак Джокович о четвертьфинале против Циципаса на Олимпиаде: “Пусть победит лучший игрок”

Сербский теннисист поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с греком на Олимпийских играх

“Я не ожидаю ничего другого, кроме большой борьбы и напряженного матча, – сказал Джокович журналистам. – У Циципаса мощная подача, мощный форхенд, я очень хорошо знаю его игру. Вероятно, он отдает предпочтение грунту, а не другим покрытиям.

Как вы видите по его результатам, он уже играл в нескольких финалах турниров Grand Slam, в том числе против меня, здесь на Ролан Гаррос и также на Открытом чемпионате Австралии. Он просто один из тех игроков, которые имеют наиболее последовательные результаты в Туре за последние 5-10 лет. Он знает, как справляться с давлением, он любит представлять свою страну. Пусть победит лучший игрок”.

btu.org.ua