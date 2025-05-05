Рейтинг ATP. Сачко и Овчаренко ухудшили свое положение, Крутых поднялся на 15 позиций

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Виталий Сачко на этой неделе остается первой ракеткой Украины, занимая 254-е место (-1). Александр Овчаренко потерял четыре позиции и опустился на 355-е место.

На одну строчку опустился Вадим Урсу, который начинает эту игровую неделю на 458-й позиции в мировой классификации.

В топ-500 рейтинга АТР входят еще три представителя Украины: Алексей Крутых – 459-е место (+15), Юрий Джавакян – 492-е место (+21) и Вячеслав Белинский – 495-е место (+3).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 113-е место (+3). Виталий Сачко занимает 139-е место (-5) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов – 304-е место (-4).

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> РЕЙТИНГ ATP на 05 мая 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 05 мая 2025 года | парный разряд

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