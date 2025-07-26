Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает впечатлять результатами на международной арене. Вместе с японской напарницей Макото Ниномией она одержала победу в парном разряде на турнире серии WTA 250, который проходил в Праге. Для Киченок это уже второй подряд титул за последние тижни и одиннадцатый в карьере на турнирах WTA. В финале украино-японская пара обыграла представительниц Чехии — Луцию Гавличкову и Лауру Самсон — со счётом 1:6, 6:4, 10-7. Победа далась непросто, но стала закономерным результатом напористой и организованной игры. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Успех после провального старта

Решающий матч длился 1 час 24 минуты и выдался крайне напряжённым. Первый сет Киченок и Ниномия провалили — 1:6, но во второй партии переломили хід встречи. Успешные розыгрыши, чёткое взаимодействие и стабильность на приёме помогли украинке и её напарнице навязать соперницам свою гру. В супер-тайбрейке Киченок и Ниномия действовали смелее и точнее, что и определило исход встречи.

Статистика финала:

Эйсы: 0 у победительниц, 2 — у соперниц

Двойные ошибки: 2 у Киченок/Ниномия, 11 — у чешек

Брейки: 6 — у украино-японской пары, 4 — у Гавличковой/Самсон

Итоговый счёт — 1:6, 6:4, 10-7 — демонстрирует характер и умение бороться до конца.

Турнир в Праге: путь к титулу

Турнир Livesport Prague Open – WTA 250 проходил на грунтовом покрытии в столице Чехии. Призовой фонд соревнования составил $275,094. Киченок и Ниномия вошли в турнир в статусе второй сеяной пары и подтвердили свой высокий уровень.

Их путь к титулу:

1/8 финала: победа над Анджеликой Морателли (Италия) / Ниной Стоянович (Сербия) Четвертьфинал: разгром пары Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева Полуфинал: победа над Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Гаверлаг (Нидерланды) Финал: волевая победа над чешским дуэтом Гавличкова/Самсон

Этот турнир стал очередным подтверждением формы Киченок и сыгранности с японской партнёршей.

Надежда Киченок: стабильность в паре и прогресс в рейтинге

Становление Надежды Киченок как одной из лучших парных теннисисток Украины продолжается. Победа в Праге принесла ей одиннадцатый титул WTA в парном разряде, и второй — за последние две недели. Партнёрство с Ниномией оказалось успешным: спортсменки демонстрируют стабильную игру и отличную химию на корте. Такие результаты напрямую отражаются на рейтинге — Киченок продолжает подниматься в списке лучших парниц мира.

Важно и то, что её игра остаётся стабильной независимо от типа покрытия. Она одинаково уверенно чувствует себя как на харде, так и на грунте, что значительно расширяет её турнирные перспективы.

Значение победы и перспективы

Победа в Праге — не только приятный трофей, но и важная веха в сезоне. Она укрепляет позиции Киченок и Ниномии в рейтинге WTA, позволяет рассчитывать на более выгодные посевы в следующих турнирах, а также приносит ощутимый призовой бонус. Помимо этого, такая серия успехов повышает боевой дух и уверенность в собственных силах.

Следующим этапом для дуэта может стать участие в более престижных турнирах серии WTA 500 или даже Grand Slam. Учитывая текущую форму, у них есть все шансы добиться новых высот.

Успехи девушек только радуют

Вторая подряд победа Надежды Киченок в парном разряде — это знак стабильности и высокого уровня украинского тенниса. Её партнёрство с японкой Макото Ниномией приносит результат, и, похоже, спортсменки не собираются останавливаться. Турнир в Праге стал очередным доказательством их силы и слаженности. Надежда продолжает уверенно представлять Украину на международной арене и вдохновляет новым поколение теннисисток своим прикладом.

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