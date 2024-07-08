Уимблдон. Сунь победила Радукану на пути в свой дебютный четвертьфинал на уровне Grand Slam

На британском “мэйджоре” известны первые имена четвертьфиналисток

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лулу Сунь (Новая Зеландия, Q) – Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:2, 5:7, 6:2

Донна Векич (Хорватия) – Паула Бадоса (Испания) 6:2, 1:6, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Мэдисон Кис (США, 12) 6:3, 6:7(6), 5:5 (отказ)

Лулу Сунь выиграла уже семь матчей подряд на Уимблдоне и впервые вышла в четвертьфинал турнира Grand Slam. Отметим, что новозеландка всего второй раз в карьере играет в основе “мэйджора”. В этом году она успешно преодолела квалификацию на Australian Open, где проиграла в первом круге. Сунь стала всего второй теннисисткой из Новой Зеландии, которая сыграет в 1/4 финала турнира Grand Slam. В 1989 году до полуфинала Australian Open смогла дойти Белинда Кордвелл.

Донна Векич десятый раз выступает на Уимблдоне и впервые пробилась в четвертьфинал. Ранее хорватка доходила до этой стадии только на US Open-2019 и Australian Open-2023, и это её лучший результат на турнирах Grand Slam. Дальше Векич впервые встретится с Лулу Сунь.

Жасмин Паолини проведёт второй четвертьфинал на уровне “мэйджоров”. В концовке решающего сета в сегодняшнем матче Мэдисон Кис вела со счётом 5:2, однако позднее травмировала бедро и не смогла доиграть встречу, покинув корт в слезах. Паолини будет бороться за свой второй полуфинал турнира Grand Slam с победительницей матча Эмма Наварро – Коко Гауфф.

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