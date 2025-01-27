Линц. Сёстры Киченок одержали победу в стартовом матче и вышли в четвертьфинал

Украинские теннисистки выиграли первый матч на турнире WTA 500 в Австрии



Линц, Австрия • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) – Ульрикке Эйкери/У Фансень (Норвегия/Китайский Тайбэй) 6:3, 6:4

Сёстры Киченок провели на корте чуть больше часа. По ходу матча украинки сделали пять брейков и проиграли два гейма на своих подачах.

Для Людмилы и Надежды это был первый совместный матч с августа прошлого года, когда они выступили на Олимпиаде в Париже.

Следующие соперницы Киченок определятся в матче Катажина Питер/Фанни Штоллар (Польша/Венгрия) – Юлия Грабгер/Синья Краус (Австрия, WC).

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