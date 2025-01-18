Легенда тенниса Джон Макинрой: “Для меня Монфис – один из трех самых талантливых игроков, которые никогда не выигрывали турниры Grand Slam”

Джон Макинрой, легенда тенниса и эксперт телеканала Eurosport, поделился мыслями о матче Гаэля Монфиса против Тейлора Фритца на Открытом чемпионате Австралии



«Он провел блестящий стратегический матч. Никто не может сравниться с его способностью «танцевать» на корте, это точно. Он просто невероятен. Но он еще и превзошел Фритца на подаче, чего я не ожидал. Он лучше справился с жарой, чем Фритц. У него была отличная стратегия, которая заставила Фритца чувствовать себя неудобно. Монфис менял темп, атаковал, когда это было нужно. Абсолютно фантастично. И я не могу поверить, что Монфис играет так хорошо на таком этапе своей карьеры. Как я уже отмечал ранее, для меня он – один из трех самых талантливых игроков, которые никогда не выигрывали турниры Grand Slam. Монфис, Кириос и Зверев – вот эта тройка. И он сейчас играет так, будто верит, что имеет шанс. Я просто не могу поверить, что он демонстрирует такую игру на таком позднем этапе карьеры.

Тейлор вместо этого выглядел довольно нестабильно. Я несколько раз был его наставником как капитан команды на Кубке Лейвера. Он говорит, мол, я не хочу играть у сетки. Но он сделал определенный прогресс, стал лучше. Но когда дело доходит до решающих моментов, особенно в сегодняшнем матче, он не смог этого сделать. Думаю, он также чувствовал давление как четвертый сеяный. Ожидания были намного выше. Он играл в финале US Open. Он будет сильно разочарован. Я слышал, как он несколько раз кричал во время матча: «Я не могу ему навредить, я не могу его пробить». А Монфис закрывал корт [благодаря работе ног] так, как будто ему 25 лет. Это было невероятно».



Фото: tennis365.com.

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