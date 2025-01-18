11-й мяч Барколя приносит ПСЖ волевую победу

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Лига 1. 18-й тур

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – ПСЖ 1:2

Голы: Нзола 36 – Фабиан 59, Барколя 86

Догматик Луис Энрике один раз за сезон отказывался от каноничных 4-3-3. Это было при визите в Мюнхен, где ПСЖ испробовал своеобразные 4-2-2-2 без форвардов и с 4 ЦП. А закончилось дело побоищем по игре и скромным фиаско 1:0 на табло. Поэтому сам факт того, что Энрике при визите на "Боллар-Делелис" перестроился на 3-4-2-1 – это уже большая дань уважения "Лансу", который с момента подъема в элиту 5 лет назад только раз проиграл ПСЖ дома.

Даже в такую заготовку Энрике влепил ложную девятку. Что не особо работало против плотных 5-3-2 от Уилла Стилла. Который отказался от привычного персонального прессинга ради того, чтобы не создавать дыр в защите. Хотя наполнение схемы молодого коуча было смелым – в тройке ЦП нашлось место бывшей десятке Томассону и капитану Сотока, который привычно исполняет и теневого, и центрального форварда.

До перерыва ПСЖ сонно перекатывал мяч в центре поля и удосужился нанести всего 3 удара общим весом xG 0.12. Один удар из штрафной площади – и тот не опасный, да еще и с единственной контратаки. Хозяева же фармили стандарты (5 корнеров и 2 опасных штрафных) и выжимали из них реальную остроту.

С очередного опасного навеса на ближнюю от Франковски наконец удалось довести скидкой на дальнюю, где легко с Доннаруммой разобрался Нзола. Примечательно, что корнер подарил Эрнандес после того, как Нзола в безнадежной ситуации понесся прессинговать. Тот же Нзола мог оформить дубль до перерыва, но промахнулся по мячу после очередного стандарта.

На второй тайм Энрике вернулся к классике. Плоды пришли быстро. Плюс круто включился Барколя, ведь по душу лучшего бомбардира пришел 70-миллионный Хвича Кварацхелия. После паса из глубины от Ли Кан Ина Брэдли ворвался в штрафную и с острого угла проверил Коффи. Через пару минут Барколя снова открылся в позиции правого инсайда, отдавил от мяча Сарра и выкатил катбек на Фабиана, которого проспали опорники. 1:1.

Дальше пошла игра на встречных, и наконец появился Рамуш, настоящий форвард. Хозяева тут же создали первый опасный момент с игры для Койялипу. От второго мяча Нзола уберег офсайд, был еще один опасный корнер, Доннарумма потащил красивейший удар Гради издали. У парижан едва не забил Дуэ после сольного прохода. "Ланс" немного увлекся атакой, стал включать прессинг, и в концовке поплатился за риски.

Барколя своим 11-м голом поставил в матче точку. А плотному удару Брэдли под перекладину предшествовала провальная попытка "Ланса" высокого накрыть соперника. Левый латераль Мачадо зря прессинговал линию обороны, капитана Гради увел Рамуш (вот она сила тру страйкера), свежая тройка ЦП растворилась и с передачи Невеша Барколя забил победный.

1:2. Есть только один вопрос. Куда вы Барколя собираетесь девать? А иначе зачем Хвича. На Дуэ вообще кто-то рассчитывает? Пару лет назад боссы Парижа попытались отойти от навязчивой идеи скупки звезд. Но как всегда с диетой у них возникли проблемы. Возможно, уже летом Барколя будет доступен по выгодной цене. Единственный инсайд, который делает разницу для Энрике. Энрике, который не любит классических форвардов и очень зависим от инсайдов.

Ланс: Коффи – Мачадо, Медина (Фюльжени, 88), Сарр, Гради, Франковски – Диуф (Оджедиран, 67), Томассон (Саид, 80), Сотока (Эль-Энауи, 80) – Койялипу (Давид Кошта, 67), Нзола

ПСЖ: Доннарумма – Люка Эрнандес (Жоау Невеш, 60), Пачо, Бералдо – Мендеш, Фабиан, Витинья, Заир-Эмери – Ли Кан Ин (Рамуш, 60), Дуэ (Меюлю, 88), Барколя

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