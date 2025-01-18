Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира в легком весе по версии WBO украинец Денис Беринчик вернется на ринг.

Промоутерская компания Top Rank анонсировала поединок украинца против американского боксера Кейшона Дэвиса, который на профи-ринге провел 12 боев, все выиграл и 8 поединков завершил досрочно.

Украинский боксер высказался о своем следующем сопернике.

«Дэвис дерется вторым номером, у него скучный бокс. С кем он дрался? Разве что с лохами какими-то. Кто будет моим следующим соперником? Возможно, Мураталла, возможно, Шакур Стивенсон, мне все равно», – сказал Денис.

Поединок пройдет 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке, США, на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден».

Ранее Дэвис сообщил, что уверен в победе в этом бою и поэтому планирует свои шаги в будущем.

sport.ua