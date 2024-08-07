ОРТИС – о бое с Богачуком: «Мое место на вершине, я здесь ради величия»

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ортис

Американский боксер Вирджил Ортис (21-0, 21 KO) поделился ожиданиями от предстоящего боя против временным чемпиона WBC в первом среднем весе Сергея Богачука (24-1, 23 KO).

«Я ждал этого долго, с тех пор как мне исполнилось пять лет. Все кровь, пот и слезы, которые я вложил в это, и вот мы начинаем видеть плоды нашего труда.

Это новая глава в моей карьере. Драться в Лас-Вегасе очень интересно, а на легендарной арене Mandalay Bay, где прошло много хороших боев… этот бой не станет исключением.

Видеть, что все, над чем мы работали, работает, – это нечто особенное, потому что это показывает, что я делаю все это не зря, и я надеюсь, что это доказывает всем, что мое место на вершине этого спорта. Я здесь ради величия», – сказал Ортис.

Бой Богачук – Ортис состоится в субботу вечером на Ultra Arena в Mandalay Bay в Лас-Вегасе,

sport.ua