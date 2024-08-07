Михалик: Не скажу, что Рейнджерс наиграл на ничью. Динамо выглядело интереснее

Все решится в Глазго

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (1:1).

– Тарас, ничья в Люблине – справедливый результат?

– Я не скажу, что "Рейнджерс" наиграл на ничью. "Динамо" выглядело интереснее. Обидно, что 20 секунд не дотерпели. Я не скажу, что победа в один гол давала бы значительное преимущество перед вторым матчем. В Глазго будет намного тяжелее. Тем не менее, конечно, выиграть перед выездом было бы лучше, чем свести матч вничью.

– И в ваше время "Динамо" много матчей отдавало в концовках. Как выдержать такой удар?

– Когда ты 94 минуты держишься, а потом пропускаешь. Очень обидно.

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– Почему же в концовке сыграли так невнимательно? Ошибка вашего молодого коллеги по амплуа Попова?

– Я так и не понял, зачем это было делать – в том моменте разыгрывать, когда надо было просто выбить мяч. Вот в этом и причина пропущенного мяча.

– Понравилось "Динамо" в этом матче?

– Очень хороший матч, много моментов создали, могли забить больше одного мяча, но концовка подкачала.

– "Рейнджерс" показал себя не совсем типичной британской командой.

– Они немножко поиграли в футбол, но этот почерк присутствовал. Много было кроссов, борьбы в штрафной площадке "Динамо". Можно вспомнить сумасшедший сейв Бущана.

– Лучший игрок матча – Бущан?

– Однозначно. Очень сильный матч провел Жора.

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– "Динамо" сможет выдержать давление шотландской публики?

– Тяжело будет это сделать, хотя мы все сейчас матчи [еврокубков] играем не дома.

– Что выйдет на первый план во втором матче между командами?

– Борьба и психология. Не испугаться давления местных трибун.

– Перед выездом в Шотландию "Динамо" вернется в Украину и сыграет матч чемпионата против "Вереса". Стоит ожидать какой-то глобальной ротации?

– Тренеру виднее. Он будет видеть состояние игроков, как они себя будут чувствовать Несколько изменений точно будут, но вряд ли "Динамо" выставит другой состав, – считает Михалик.

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