Михалик: Не скажу, что Рейнджерс наиграл на ничью. Динамо выглядело интереснее

Все решится в Глазго
Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (1:1).
– Тарас, ничья в Люблине – справедливый результат?
– Я не скажу, что "Рейнджерс" наиграл на ничью. "Динамо" выглядело интереснее. Обидно, что 20 секунд не дотерпели. Я не скажу, что победа в один гол давала бы значительное преимущество перед вторым матчем. В Глазго будет намного тяжелее. Тем не менее, конечно, выиграть перед выездом было бы лучше, чем свести матч вничью.
– И в ваше время "Динамо" много матчей отдавало в концовках. Как выдержать такой удар?
– Когда ты 94 минуты держишься, а потом пропускаешь. Очень обидно.
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– Почему же в концовке сыграли так невнимательно? Ошибка вашего молодого коллеги по амплуа Попова?
– Я так и не понял, зачем это было делать – в том моменте разыгрывать, когда надо было просто выбить мяч. Вот в этом и причина пропущенного мяча.
– Понравилось "Динамо" в этом матче?
– Очень хороший матч, много моментов создали, могли забить больше одного мяча, но концовка подкачала.
– "Рейнджерс" показал себя не совсем типичной британской командой.
– Они немножко поиграли в футбол, но этот почерк присутствовал. Много было кроссов, борьбы в штрафной площадке "Динамо". Можно вспомнить сумасшедший сейв Бущана.
– Лучший игрок матча – Бущан?
– Однозначно. Очень сильный матч провел Жора.
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– "Динамо" сможет выдержать давление шотландской публики?
– Тяжело будет это сделать, хотя мы все сейчас матчи [еврокубков] играем не дома.
– Что выйдет на первый план во втором матче между командами?
– Борьба и психология. Не испугаться давления местных трибун.
– Перед выездом в Шотландию "Динамо" вернется в Украину и сыграет матч чемпионата против "Вереса". Стоит ожидать какой-то глобальной ротации?
– Тренеру виднее. Он будет видеть состояние игроков, как они себя будут чувствовать Несколько изменений точно будут, но вряд ли "Динамо" выставит другой состав, – считает Михалик.