Комацу: Проблемы начинаются, когда нарушается доверие

В следующем сезоне в Haas F1 полностью сменится состав – за американскую команду в 2025 году будут выступать Эстебан Окон и Оливер Берман.

При этом все помнят, что француз подвергся весьма резкой критике после инцидента на трассе Гран При Монако, когда он спровоцировал столкновение с Пьером Гасли, своим напарником по Alpine, но Айо Комацу, руководитель Haas F1, подчеркнул, что у него никогда не было проблем с гонщиками, и чтобы этого избежать, необходимо создать в команде атмосферу взаимного доверия.

Айо Комацу: «Если честно, я думаю, что во многом это зависит от открытости и доверия, чтобы установленные правила игры были чёткими и понятными. Полагаю, проблемы начинаются, когда доверие между командой и гонщиком в определённой степени нарушается.

Я довольно давно в Формуле 1, занимал разные должности – был гоночным инженером, главным гоночным инженером, возглавлял инженерный департамент, а теперь стал руководителем команды. Мой опыт свидетельствует, что важно установить с гонщиками открытые, доверительные отношения.

При этом все должны заботиться не о собственных интересах, а действовать в интересах команды, чтобы задачи на конкретную гонку или на весь сезон были поставлены чётко, чтобы все понимали правила игры. Если всё это оговорить заранее, и если между всеми будет полное взаимопонимание, то будет и атмосфера доверия.

Когда такое доверие есть, тогда лично у меня не бывает никаких сложностей, и ситуация не выходит из-под контроля. Поэтому у меня нет поводов для тревоги. Если бы они были, тогда я бы не выбрал этих гонщиков, ведь я отвечаю за то, чтобы они работали в интересах команды. У меня нет сомнений, что Оливер и Эстебан будут действовать именно так».

При этом Комацу подтвердил, что прежде чем подписать контракт с Оконом, он обсуждал с ним и инцидент, произошедший в Монако: «Разумеется, с той историей тоже надо было разобраться. Инцидент был довольно заметным, и на него надо было обратить внимание. Так что у меня состоялся разговор с Эстебаном и на эту тему, после чего я всё-таки решил пригласить его в команду и доволен этим решением…

Для меня очень важно, что мы заполучили столь опытного гонщика с неплохим послужным списком. При этом он ещё молод, ему есть что доказывать, и он очень верит в наш проект. Не сомневаюсь, что Окон будет выкладываться на 100 процентов».

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