Расселл: Для меня нет разницы, кто за рулём второй машины

Джордж Расселл завершил летний отпуск на итальянском Средиземноморье и на своих страницах в социальных сетях сообщил болельщикам, что уже приступил к тренировкам.

Сезон 2025 года для него складывается неплохо – с учётом сложностей, с которыми сталкивается вся команда Mercedes, поскольку машина W16 по-прежнему не лишена недостатков, а её сильные стороны проявляются в основном в более прохладных погодных условиях и на трассах определённых конфигураций.

Тем не менее Джордж уже шесть раз поднимался на подиум, в том числе выиграл Гран При Канады и занимает 4-е место в личном зачёте, уступая Максу Ферстаппену всего 15 очков. При этом Льюиса Хэмилтона, своего бывшего напарника, который с этого года выступает за Ferrari, опережает на 63 очка.

А ведь именно из-за него в своё время ему пришлось обращаться к помощи психолога – это было в 2022 году, когда Джорджу предстояло стать гонщиком Mercedes и выступать в одной команде с Хэмилтоном, на тот момент уже семикратным чемпионом мира.

«Раньше я всегда думал, что смогу одолеть любого, – рассказал Расселл, принимая участие в в подкасте Untapped. – Но проверить, так ли это на самом деле, можно, только когда ты соперничаешь с самыми лучшими гонщиками.

Чтобы справиться с прессингом, я обратился за психологической помощью, и однажды у меня состоялся долгий разговор с моим психологом – речь шла именно о том, как мне действовать, когда я стану напарником Льюиса. И мы пришли к такому выводу: когда я вхожу в гараж, то сажусь именно в свою машину, и для меня нет разницы, кто пилотирует вторую машину Mercedes – семикратный чемпион мира или новичок».

Такой подход вполне сработал, и я дважды опережал Льюиса по итогам тех трёх сезонов, когда мы вместе выступали за Mercedes. Статистику моих противостояний с напарниками однозначно можно считать вполне позитивной.

Я говорил себе: если я смогу одолеть Льюиса хотя бы в одном сезоне, это уже будет невероятно здорово. Хотя когда из Williams я переходил в заводскую команду Mercedes, то можно сказать, что для этого пришлось сделать не один шаг вперёд, а сразу три…»

Сейчас Джордж Расселл вполне достойно справляется с ролью лидера команды, и его новому напарнику, юному дебютанту чемпионата Кими Антонелли, есть на кого равняться.

