Маккаби Т-А – Динамо: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом матча квалификации Лиги Европы?

В этот четверг вечером "Динамо" проведет свой первый матч в плей-офф квалификации второго по значимости клубного европейского турнира.

Да, именно в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов, из отбора к которой команда Шовковского вылетела от "Пафоса". Киприоты шокировали украинскую футбольную общественность, одолев киевлян с общим счетом 3:0.

Теперь "Динамо" будет сражаться за попадание в Этап лиги именно в ЛЕ. Соперник – чемпион своей страны, тель-авивский "Маккаби". Кстати, знаете, что объединяет изральиский и украинский гранды? Оба прошли ранее "Хамрун Спартанс".

"Динамо" нужно добывать результат в логове у соперника уже в первом поединке. Узнаем, что думают о шансах команд букмекеры.

Букмекерская контора "FAVBET" видит шансы команд в первом матче практически равными. Коэффициент на триумф украинской команды составляет 2.60. В свою очередь, потенциальная победа израильского коллектива оценивается в 2.63.

