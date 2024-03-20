Он же пьяница: Сабо возмущен популярностью Милевского

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо призвал СМИ не упоминать об Артеме Милевском, негативный пример которого могут последовать юные футболисты.
Такое мнение специалист высказал в комментарии Спорт-Экспресс Украина.
«Вот сейчас о Милевском ежедневно пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям.
Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! отметил Сабо.
Напомним, осенью 2023 года Милевский на фоне проблем со здоровьем, вызванных употреблением алкоголя, согласился лечь в больницу. А его близкий друг Александр Алиев рассказывал, что Артем даже был в коме. Недавно Милевский заявил, что был разочарован публичными рассказами Алиева о его состоянии, после чего эксодноклубник записал видео, в котором сказал , что больше никогда не подаст руку Милевскому.