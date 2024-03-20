Sauber представит в Австралии ряд технических новинок

В Австралии команда Sauber надеется исправить незавидное положение, в котором оказалась после двух первых этапов сезона, прежде всего после гонки в Саудовской Аравии, где Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу пересекли линию финиша последними.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Мы направляемся в Мельбурн с намерением быстро изменить ситуацию, сложившуюся после сложного уик-энда в Саудовской Аравии.

Австралия – важный этап чемпионата и для нас, и для всех наших партнёров. На этой гонке болельщики демонстрируют всю свою любовь к гонщикам, к командам, к нашему спорту, и для Формулы 1 это отличная реклама. Мы постараемся максимально выложиться, чтобы отплатить за такое отношение публики, мотивирующей нас на борьбу.

Вернувшись в Хинвил из Джидды, мы провели перегруппировку сил и вернулись к работе, проанализировали, что именно у нас не получается, и составили план, как добиться улучшений.

Один из позитивных моментов, которые мы отметили после двух гонок на Ближнем Востоке, состоит в том, что наша машина способна на неплохой темп. Мы также намерены повысить скорость на одном быстром круге, чтобы бороться за более высокие стартовые позиции, и для этого везём в Австралию ряд технических новинок.

Первые гонки сезона показали, что результаты очень плотные, и мы понимаем, что успех зависит от того, сможем ли мы в полной мере реализовать потенциал машины. Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы вступить в спор за места в призовой десятке».

Валттери Боттас: «Я рад вернуться в Австралию – не секрет, что эта гонка для меня уже почти домашняя, и я хочу показать хороший результат, чтобы порадовать болельщиков. Австралийская публика принимает нас невероятно здорово, это чувствуется сразу, как только мы появляемся в Альберт-парке.

Гонка в Джидде была трудной для нашей команды, но мы упорно работали всю предыдущую неделю на базе команды, чтобы решить проблемы, которые помешали нам раскрыть потенциал машины.

Альберт-парк – отличная трасса, и я всегда любил там выступать. В 2019 году я выиграл Гран При Австралии, так что с Мельбурном у меня связаны хорошие воспоминания. Сейчас я ещё больше мотивирован и в этот уик-энд хочу показать хороший результат, чтобы доказать нашим непосредственным соперникам: мы тоже претендуем на очки. Надеюсь, у нас всё получится, но для этого нужно нормально начать уик-энд».

Гуаньюй Чжоу: «После двух предыдущих сезонов у меня остались хорошие воспоминания о Мельбурне, и в целом гоночный уик-энд в Австралии проходит здорово. Китайская диаспора в этом городе довольно большая, и я чувствую поддержку моих соотечественников, поскольку на трибунах трассы их тоже будет немало. Это в какой-то степени подготовит нас к тому, что нас ждёт через месяц с небольшим в Шанхае.

После двух первых гонок я настроен на борьбу и очень хочу показать хорошие результаты. В Бахрейне нам совсем немного не хватило до призовой десятки, но мы также показали неплохой темп и в Джидде, однако затем у меня возникли проблемы.

Но теперь всё это в прошлом, и мы тщательно проанализировали всё, что тогда произошло – надеюсь, нам удалось решить проблему. Мне хочется поскорее приступить к работе на трассе и добиться улучшений».

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