ВИДЕО. Как Диллиан Уайт досрочно победил Кристиана Хаммера

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Вечером 17 марта в ирландском Каслбаре прошел интересный вечер бокса с участием топ-боксера.

В главным событии экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании (29–3, 19 КО) вернулся на ринг в поединке против Кристиана Хаммера из Германии (27–10, 17 КО).

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Имея большой перевес, Диллиан Уайт финишировал Кристиана Хаммера в 3-м раунде. Угол немецкого боксера решил отказаться от продолжения поединка.

Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде

Диллиан Уайт (Великобритания) – Кристиан Хаммер (Германия) – RTD 3/10

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