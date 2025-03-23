Фундора нокаутировал Букера в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Букер – Фундора

В ночь на 23 марта на арене «Michelob Ultra Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Главным событием стал бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге встретились чемпион мира по версиям WBC и WBO Себастьян Фундора (21–1–1, 13 КО, США) и его соотечественник Чордейл Букер (23–1, 11 КО).

Фундора с первых минут навязал сопернику удобный бой на дальней дистанции, легко контролировал Букера, пользовался превосходством в габаритах. Чемпион выбрасывал много джебов, периодически подключал боковые. Претенденту приходилось постоянно двигаться на ногах и надеяться на контратаки.

С каждым раундом преимущество чемпиона становилось все ощутимее, он легко разбивал оппонента комбинациями. В четвертой 3-минутке уставший Букер оказался в нокдауне – он сумел продолжить бой, но ненадолго. Фундора обрушился на претендента с ударами и заставил рефери остановить поединок.

Себастьян Фундора (США) – Чордейл Букер (США) – TKO 4/12

sport.ua