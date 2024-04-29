Шоу в Калифорнии. Вирджил Ортис и Хосе Рамирес уверенно выиграли бои

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ортис

Вечером 27 апреля большое шоу бокса состоялось в калифорнийском городе Фресно.

В главном поединке встретились два экс-чемпиона мира. Американский суперлегковес Хосе Рамирес (29–1, 18 КО) по очкам победил кубинца Рансеса Бартелеми (30–3–1, 15 КО). Все судьи отдали победу фавориту: 119–109, 119–109 и 118–110.

В со-главном поединке вечера в среднем весе (до 69,9 кг) американец Вирджил Ортис (21–0, 21 КО) нокаутировал в первом раунде пуэрториканца Томаса Дюлорме (26–7–1, 17 КО), экс-претендента на титул.

Мексиканский суперлегковес Оскар Дуарте (27–2–1, 22 КО) стал первым бойцом, который сумел досрочно победить экс-чемпиона мира Джозефа Диаса из США (33–6–1, 15 КО). Бой завершился в 9-м раунде из 10.

Результаты шоу 27 апреля в Фресно, Калифорния

Оскар Дуарте (Мексика) – Джозеф Диас (США) – TKO 9/10

Вирджил Ортис (США) – Томас Дюлорме (Пуэрто-Рико) – KO 1/10

Хосе Рамирес (США) – Рансес Бартелеми (Куба) – UD 12 (119–109, 119–109, 118–110)

sport.ua