«Вашингтон» в четырех матчах уступил «Рейнджерс» и вылетел из плей-офф НХЛ

29 апреля. «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (2:4). Фото ХК «Вашингтон»

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари и Хендрикс Лапьер, Александр Алексеев оформил результативный пас, у Александра Овечкина ни одного броска в створ. В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, по шайбе забросили Каапо Какко, Винсент Трочек и Джек Рославик, забивший в пустые ворота. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23.

Овечкин провел все четыре матча в серии и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф.

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