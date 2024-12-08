«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это будет очень близкий бой, который может закончиться в любую сторону. Если бы я давал Тайсону какие-то советы, не то чтобы он нуждается в них от меня, его тактика могла бы быть немного лучше, он должен использовать свои габариты.

Александр Усик – очень классный боксер. Тайсон бегал от него по всему рингу, это просто было издевательство. Можно было подумать, что Усик – это гора, а Тайсон – маленький парень. Если Тайсон будет лучше держаться на ногах и наносить сильные удары, больше вязать его, особенно в первых раундах, я думаю, это изменит ситуацию», – сказал Хаттон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua