Круче, чем поединок Усик – Фьюри: бой Тайсон — Пол установил уникальный рекорд

В компании Entain опубликовали данные по поединку между легендарным американским боксером Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом, который прошел 16 ноября, пишет gamblinginsider.

На эту встречу любители бокса поставили больше всего ставок в истории этого вида спорта.

«Сума ставок в этом поединке побила рекорд и оказалось наибольшей в истории этого вида спорта», – сообщил представитель компании Грег Феррис.

При этом Феррис не стал назвать точную сумму, но, по подсчетам специалистов, было сделано ставок на общую сумму около 60 млн долларов.

Также издание добавляет, что бой Тайсона и Пола побил по этому показателю рекорд поединка украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.