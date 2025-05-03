Фрэнк УОРРЕН: «Усик, ты не получишь этого от меня»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен подтвердил информацию о том, что пообещал украинскому боксеру Александру Усику машину Бентли за победу против британского боксера в реванше.

«Говорил с Усиком недавно. Он сказал: «Я хочу получить от тебя Бентли». Я ему ответил: Усик, ты не получишь этого от меня, потому что не сможешь победить Дюбуа в реванше», – сказал Уоррен.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua