Фрэнк УОРРЕН: «Усик, ты не получишь этого от меня»

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен подтвердил информацию о том, что пообещал украинскому боксеру Александру Усику машину Бентли за победу против британского боксера в реванше.
«Говорил с Усиком недавно. Он сказал: «Я хочу получить от тебя Бентли». Я ему ответил: Усик, ты не получишь этого от меня, потому что не сможешь победить Дюбуа в реванше», – сказал Уоррен.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.