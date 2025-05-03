Норрис: Похоже, в Майами удача на моей стороне!

Год назад в Майами Ландо Норрис открыл счёт победам, а сегодня выиграл спринт на этой трассе. Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, финишировал вторым, хотя вышел вперёд в первые же секунды короткой субботней гонки – но Ландо просто повезло, автомобиль безопасности выехал на трассу в самый удачный для британца момент.

Ландо Норрис (1-й): «Похоже, в Майами удача на моей стороне, так что я доволен. Но и мой темп тоже был очень хорошим, хотя такие гонки, как сегодняшняя, всегда складываются непросто. Никогда не знаешь, в какой момент правильнее всего ехать в боксы.

Можно провести пит-стоп пораньше, и в случае с Льюисом Хэмилтоном такая тактика сработала, оказалась удачной. Или можно оставаться на трассе дольше, и тогда, возможно, тебе повезёт, если на трассе появится автомобиль безопасности.

Мне везёт второй год подряд. Хотя, возможно, я бы предпочёл, чтобы всё это произошло не сегодня, а в завтрашнем Гран При, но я принимаю этот результат. Я радуюсь, команда хорошо справилась, а гонка была весёлая!»

Оскар Пиастри (2-й): «Я практически всё делал правильно, поэтому немного расстроен, что финишировал только вторым, но иногда бывает и так. К сожалению, гонки вообще довольно жестокий бизнес.

Надеюсь, это означает, что мне должно больше повезти в сегодняшней квалификации и завтрашней гонке. С другой стороны, мне в очередной раз удался отличный старт, и в первом повороте пришлось пошире расставить локти. В общем, я доволен тем, как я тогда действовал.

Однозначно, мои планы на завтра – бороться за победу. Во вчерашней квалификации к спринту мы показали не всё, на что способна наша машина, но постараемся в полной мере использовать её возможности сегодня. И было бы неплохо, чтобы наконец-то установилась нормальная погода.

Впрочем, в любом случае я получил удовольствие. У нас быстрая машина, но постараемся сделать её ещё быстрее, чтобы упростить себе задачу на завтра».

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