Слухи: Карлос Сайнс подписал контракт на 2025 год

Перед началом гоночного уик-энда в Канаде в испанской прессе появилась информация, что Карлос Сайнс подписал контракт на следующий сезон.

Издание The Objective сообщает, что все необходимые документы были подписаны и заверены на днях в Мадриде. С какой командой Сайнс подписал контракт – не сообщается, но считается, что речь идёт о Williams. Официальное подтверждение ожидается перед Гран При Испании, который пройдёт в Барселоне с 21 по 23 июня.

В четверг Сайнс будет общаться с прессой в Монреале, и ему наверняка зададут вопрос о контракте. На данный момент представленную выше информацию стоит считать слухами.

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