Ролан Гаррос. Паолини разгромила Андрееву на пути в свой дебютный финал турнира Grand Slam

Жасмин Паолини сыграет в решающем матче Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Мирра Андреева (-) 6:3, 6:1

Итальянская теннисистка взяла реванш у Андреевой за поражение в апреле в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Паолини впервые в карьере выиграла шесть матчей подряд на грунте и проведёт свой дебютный финал на уровне Grand Slam.

Ранее в решающем матче турнира в Париже в Открытой Эре играли только Франческа Скьявоне (титул в 2020 году и финал в 2011-м) и Сара Эррани (финал в 2012 году). В последний раз представительницы Италии играли в финале турнира Grand Slam в 2015 году — Роберта Винчи и Флавия Пеннетта на US Open.

В финальном матче Жасмин Паолини встретится с Игой Швёнтек, с которой встречалась на US Open-2022 в первом круге и потерпела поражение. Тогда полька стала чемпионкой турнира в Нью-Йорке.

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