Рейтинг ATP. Джокович впервые в этом году входить в топ-пятерку, Дрэйпер дебютировал в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер, отбывающий трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, начал 41-ю неделю на вершине рейтинга и сравнялся по этому показателю с Энди Марреем (14-й результат в истории).

Чемпион “Мастерса” в Индиан-Уэллс Джек Дрэйпер впервые вошел в топ-10 рейтинга и занимает седьмое место. Он стал пятым британским игроком, который смог это сделать. Ранее в топ-10 находились Грег Руседски (№4), Тим Хенман (№4), Энди Маррей (№1) и Кэмерон Норри (№8).

ТОП-10 рейтинга ATP (на 17.03.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 11330 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 7945 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6910 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 4900 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 3860 очков (+2)

6. Каспер Рууд (Норвегия) – 3855 очков (-1)

7. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3800 очков (+7)

8. Даниил Медведев (-) – 3680 очков (-2)

9. Андрей Рублёв (-) – 3440 очков (-1)

10. Стефанос Циципас (Греция) – 3405 очков (-1)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

7. Джек Дрэйпер (Великобритания)

18. Артур Фис (Франция)

32. Брэндон Накашима (США)

51. Зизу Бергс (Бельгия)

57. Кантен Алис (Франция)

60. Жуан Фонсека (Бразилия)

66. Лёрнер Тьен (США)

100. Нишеш Басаваредди (США) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP (на 17.03.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 1565 очков

3. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 1530 очков

4. Карлос Алькарас (Испания) – 1400 очков

5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1145 очков

6. Бен Шелтон (США) – 1100 очков

7. Алекс де Минор (Австралия) – 985 очков

8. Хольгер Руне (Дания) – 950 очков

9. Новак Джокович (Сербия) – 860 очков

10. Томми Пол (США) – 850 очков

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua