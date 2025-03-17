ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Карти

В ночь на 17 марта на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса, организованный известным промоутером Томом Леффлером.

В одном из поединков выступил перспективный супертяж (свыше 90,7 кг) Томас Карти (10–0, 9 КО, Ирландия). Его соперником стал американец Даджуан Коллоуэй (10–3, 9 КО), вес которого составил невероятные 180 килограммов.

У фаворита сразу возникли проблемы – Коллоуэй занял центр ринга, не реагировал на удары соперника и неплохо огрызался. Во втором раунде ситуация Карти усугубилась еще хуже, он травмировал колено, пытался продолжить бой фактически на одной ноге, но вместо этого был отправлен в нокдаун. На третью 5-минутку ирландец не вышел – сенсационная победа американца!

Даджуан Коллоуэй (США) – Томас Карти (Ирландия) – RTD 2/8

Главным событием стал бой в первом среднем весе, в котором встретились талантливый ирландец Каллум Уолш (12–0, 11 КО) и представитель США Дин Сазерленд (19–1, 7 КО). Бой закончился в стартовом раунде – Уолш выбрасывал красивые комбинации, пошатнул оппонента хуком, после чего добил боковым. Американец еще долго лежал на канвасе и не мог прийти в себя.

Каллум Уолш (Ирландия) – Дин Сазерленд (США) – KO 1/10

sport.ua