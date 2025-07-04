Усик и Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большое шоу бокса с поединком за абсолют.

Главным событием станет бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).

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На кону будут стоять все четыре пояса в супертяжелом весе. Пояс IBF принадлежит британцу, а Усик владеет титулами WBC, WBA, WBO.

В напряженном поединке в польском Вроцлаве в августе 2023 года победил Усик, нокаутировав соперника в 9-м раунде.

Усик уверенно заявил, что готов во второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, а Дюбуа не скрывает желания взять реванш.

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

Александр Усик – Даниэль Дюбуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO

Файткард шоу в Лондоне

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