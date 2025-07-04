Хэмилтон советует Ферстаппену перейти в Mercedes

В Сильверстоуне Макс Ферстаппен подтвердил, что не собирается менять команду и уходить из Red Bull Racing в Mercedes. Однако это не помешало журналистам спросить у Льюиса Хэмилтона, стоит ли Максу принимать предложение Тото Вольффа подписать контракт, если такое поступит или уже поступило.

«Конечно, – ответил Льюис Хэмилтон. – Я имею в виду, что он перейдёт из великой команды. Много лет меня спрашивали о чём-то подобном. Я не помню детали, но в то время я был полностью привержен Mercedes и совершенно точно сказал что-то о том, что Red Bull – это всего лишь компания мечтателей.

И я всегда жалел об этих словах. На самом деле я просто имел в виду, что Mercedes великая команда, но я постоянно пытался её превознести. Однако правда в том, что Red Bull тоже невероятная команда, в которой работает много исключительных людей, благодаря которым они годами доминировали.

Что бы я ответил тому, кто спросил бы меня о Mercedes? Я бы сказал, что это потрясающая и страстная команда. У них отличные сотрудники, отличная база и оборудование. Поэтому я бы посоветовал эту команду, но интересно посмотреть, что произойдёт».

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