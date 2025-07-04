Трагедия Диогу Жоты, победа Ястремской в третьем круге Уимблдона и новый вингер Челси. Главные новости за 3 июля

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Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Чемпион АПЛ подтвердил смерть нападающего клуба в возрасте 28 лет. "Ливерпуль" написал о смерти Диогу Жоты. Клуб выразил поддержку близким португальца. "Клуб получил информацию о том, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре", — говорится в отрывке из заявления.

Ястремская вышла в третий круг Уимблдона после победы над нейтральной теннисисткой

После сенсационной победы в первом раунде Уимблдона над второй ракеткой мира Коко Гофф украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №42) в следующем матче не без проблем, однако победила "нейтральную" Анастасию Захарову (WTA №95) в напряженном противостоянии, которое закончилось со счетом 2:1 по сетам в пользу нашей спортсменки.

Фьюри официально вызвал Усика на бой

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику и вызвал его на бой. Соответствующий пост Цыганский король опубликовал на своей официальной странице в Instagram. "18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия", – написал Тайсон.

"Эпицентр" усилился форвардом "Черноморца"

Дебютант УПЛ подписал форварда, который провел 55 матчей на высшем уровне и забил 10 голов. UA-Футбол из своих источников стало известно, что "Эпицентр" из Каменца-Подольского заключил соглашение с Денисом Янаковым.

Прошлый сезон 26-летний левый вингер провел в "Черноморце". В 26 матчах он забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее защищал цвета "Полесья", "Ингульца", "Вереса", "Динамо", киевского "Арсенала" и "Зари".

Руководство Лиона уверено в сохранении места в Лиге 1

Руководство "Лиона" уверено в том, что команда останется во французской Лиге 1 в следующем сезоне. Об этом сообщает издание GiveMeSport. По данным источника, во французском клубе убеждены, что решение финансового надзорного органа французского футбола о переводе команды в Лигу 2 из-за финансовых проблем – отменят.

"Боруссия" Д подтвердила, что их звездный вингер подпишет контракт с "Челси"

Левый вингер дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенс присоединится к английскому клубу Премьер-лиги – "Челси". Об этом сообщила пресс-служба немецкого гранда. Все заинтересованные стороны пришли к принципиальному соглашению о подписании контракта. Сейчас остается согласовать только окончательные детали договора. Сумма трансфера составит около 55 миллионов фунтов.

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