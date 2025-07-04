Ему 53 года. Экс-соперник Кличко выйдет на ринг после девяти лет перерыва

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60–6–1, 53 КО) планирует возобновить профессиональную карьеру после девятилетнего перерыва.

Изначально, американец согласовал бой со своим соотечественником Оливером Макколом (60–14–1, 39 КО, который должен был состояться 1 июля. Поединок отменили из-за травмы Шеннона в тренировочном лагере.

Промоутер Джимми Адамс сообщил, что Бриггс не отказался от идет вернуться на ринг, но на данный момент неизвестно имя будущего соперника:

«Шеннон травмировал колено и был вынужден перенести свой бой на 5 августа. Он будет драться на шоу Country Box. Мы не знаем, кто станет следующим соперником боксера. Возможно, останется в силе вариант с Макколом», – сообщил промоутер.

Последний раз американский экс-чемпион проводил бой в мае 2016 года, когда уже в первом раунде нокаутировал малоизвестного аргентинца Эмилио Сарате. В 2010 году Бриггс пытался отобрать титул WBC у Виталия Кличко, но уступил единогласным решением судей.

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sport.ua