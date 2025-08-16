Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис высказался о легендарном украинском боксере Владимире Кличко и вспомнил его брата Виталия.

«Я был с Владимиром на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Раньше Владимир был в поле моего внимания, но моим соперником стал его брат.

Владимир Кличко стал доминирующим боксером в супертяжелом весе, создал свое наследие и занимает высокое место в истории. Я называю обоих братьев своими друзьями и братьями, горжусь этим», – сказал Леннокс.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис назвал место Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории.

sport.ua