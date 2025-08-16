Багатскис: Самое главное — победа, но мы должны быть умнее и принимать лучшие решения

Мужская сборная Украины по баскетболу победила Швейцарию в матче пре-квалификации чемпионата мира-2027

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о победе над Швейцарией (73:64) в пре-квалификации чемпионата мира-2027.

«Перед матчем чувствовалось, что игроки были по-настоящему сфокусированы на игре. Около 13 минут на старте матча мы играли в баскетбол высокого качества, играли разумно, играли в физический баскетбол. Но, к сожалению, как всегда нам не удалось продолжать в том же духе. Почему? Это риторический вопрос, конечно. Я знаю почему, да. Во второй половине, особенно в четвертой четверти, мы не принимали правильных решений 12 подряд раз. В четвертой четверти! Мы хорошо играли, старались, агрессивно действовали в защите. Но соперник жил за счет наших ошибок – я это сказал команде после матча. Они взяли все, что мы отдали».

«Мы должны быть умнее, должны быть взвешенными. Мы должны играть более дисциплинированно, принимать лучшие решения. Но самое главное сегодня – это победа».

«Рывок на старте? Да, мы хорошо начали матч. Мы нарабатывали это сочетание игроков в течение последних двух тренировок. И эти игроки выглядели действительно хорошо вместе. Я не об игре отдельных игроков, а обо всех вместе. Потому мы и начали этот матч хорошо».

«В Словакию мы должны взять с собой хорошие решения в нападении – это то, что нам нужно привезти с собой из Латвии. Мы должны играть спокойно. Мы в Братиславу не будем ехать отдыхать. Да, это хороший город, но мы должны продолжать работать. И та работа, которую мы проделали здесь в Риге, она ничего не будет значить, если мы не сыграем в Братиславе, как настоящие мужчины, которые сейчас защищают Украину».

Команда Айнарса Багатскиса набрала 5 очков и вышла на второе место в группе А пре-квалификации. Напомним, в первых двух встречах Украина на выезде проиграла Швейцарии (64:66) и в «домашней» игре победила Словакию (80:71).

20 августа сине-желтые завершат мини-турнир пре-квалификации матчем со Словакией на выезде. Напомним, в следующий раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия). Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

