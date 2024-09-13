В сезоне украинской Суперлиги FAVBET-2024/25 по баскетболу сыграют девять команд

Также запланировано проведение Кубка страны между клубами Суперлиги и Высшей лиги

В сезоне украинской Суперлиги 2024/25 по баскетболу сыграют девять команд.

Исполком ФБУ определил регламент турнира. На первом этапе команды сыграют четыре круга в формате «баблов». Далее запланировано проведение плей-офф.

Титульным спонсором Суперлиги станет компания FAVBET. Техническим спонсором чемпионата будет компания Spalding.

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Также Исполком ФБУ утвердил проведение национального Кубка между клубами Суперлиги и Высшей лиги Украины по баскетболу.

Участники Суперлиги Украины 2024/25 по баскетболу:

Днепр (Днепр) Ровно (Ровно) Киев-Баскет (Киев) Черкасские Мавпы (Черкассы) Запорожье (Запорожье) Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск) Старый Луцк-Университет (Луцк) БИПА (Одесса) Кривбасс (Кривой Рог)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

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