Мужская команда финишировала четвертой, женская – на третьей позиции

Сборные Украины U-23 по баскетболу 3х3 завершили выступления на чемпионате мира-2024 в Улан-Баторе (Монголия).

Мужская команда на позитивной ноте прошла заключительный матч группового этапа. Со счетом 21:16 сине-желтые одолели Египет.

До этого мужчины уступили в трех матчах (Алжиру, Франции и Испании). Таким образом, Украина заняла четвертое место в группе.

Женская сборная Украины потерпела минимальное поражение от фавориток состязаний — Китая (18:19). В первый день турнира украинки добыла две победы (над Австрией и Бенином), однако потом проиграли Венгрии и в итоге заняли третье место в группе А.

Чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3. Монголия, Улан-Батор. Мужчины. Группа А. 4-й тур

Украина — Египет — 21:16

Украина: Мустяца (11), Карпюк (7), Кошеватский (3), Когут

Чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3. Монголия, Улан-Батор. Женщины. Группа А. 4-й тур

Украина — Китай — 18:19

Украина: Лапхан (10), Кучеренок (4), Ковтун (2), Бугаева (2)

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