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Футбол

Реал может зимой подписать ещё одного центрбека. Это произойдёт при одном условии

Всё зависит от Алабы

Реал может зимой подписать ещё одного центрбека. Это произойдёт при одном условии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Мадридский "Реал" рассмотрит возможность выхода на трансферный рынок зимой.

    Как сообщает Diario AS, такой вариант развития событий возможен в том случае, если до этого времени не вернётся в свою прежнюю форму Давид Алаба.

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    • Поскольку австрийскому защитнику предписывалась важная роль в этом сезоне, а Хесус Вальехо не входит в планы "сливочных" – полагаться исключительно на Эдера Милитао, Антонио Рюдигера и потенциального сменщика Орельена Чуамени видится в клубе рискованной стратегией.

    Ориентировочно Алаба вернётся в строй в течение ноября, однако гарантий этому нет. На данный момент основное внимание уделяется ежедневной работе и полному восстановлению.

    Последний раз Давид появлялся на поле 17 декабря 2023 года в матче с "Вильярреалом".

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