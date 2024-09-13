Самый скандальный боксер современности сразится в андеркарде Канело

forbes.com. Калеб Плант

В ночь на 15 сентября в андеркарде противостояния между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой состоится первый поединок бывшего чемпиона мира 32-летнего американца Калеба Планта (22-2, 13 КО) против 31-летнего непобежденного соотечественника Тревора Маккамби (28-0, 21 КО). Соперник Планта вызывает интерес разве что для того, чтобы задать вопрос: «А кто же это такой?»

Однако именно персона Калеба вызывает множество разговоров и споров. Их он создает без помощи других, и довольно успешно.

Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно

Подрался с Канело на пресс-конференции – впервые за много лет

Калеб Плант – популярный боксер и бывший чемпион мира. У него яркий инстаграм, он имеет поклонников, но никогда не был большой звездой. Таким он мог стать в процессе поединка против Сауля Альвареса.

Дело в том, что стиль Калеба – не самый удобный для Канело. Он подвижен, его сложно поймать ударом. Однако, это если рассматривать исключительно положительные стороны. Есть и отрицательные. И именно из-за них Плант и проиграл Саулю.

Перед поединком Плант выглядел очень уверенно. Даже успел подраться с Альваресом. После короткой словесной перепалки Калеб попытался ударить Альвареса. Тот отклонился и контратаковал ладонью, но все равно слегка рассек оппоненту лицо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес и Калеб Плант (справа)

Как оказалось позже, бойцы не поняли друг друга. Альварес подумал, что Плант что-то говорит о его матери – потому толкнул оппонента. Потому попытался ударить. Но Плант позже заявил, что никогда не говорил бы ничего о чьей-то матери – потому что его мать убили полицейские.

В ринге у Калеба не сложились дела. Чем дальше заходил поединок – тем осторожнее он выглядел. В одном из эпизодов даже спрашивал визави, хороший ли он боксер. А потом был нокаутирован. Эта победа принесла Альваресу статус абсолютного чемпиона мира.

Показывал, что «закапывает» оппонента после победы

Еще один не слишком громкий, но интересный скандал вокруг Калеба – бой против Энтони Диррелла. Перед поединком не происходило ничего особенного. Бойцы обещали победить друг друга, делали громкие заявления – все стандартно.

На поединок Плант вышел в футболке с надписью: «Ты не знаешь меня достаточно, чтобы ненавидеть».

А потом нокаутировал соперника. И это было прекрасно. Пожалуй, самый лучший нокаут в карьере Калеба. После чего американец показал жест, словно закапывает оппонента.

А потом надел футболку с новой надписью: «Но теперь знаешь».

Ударил Чарло на взвешивании

Нет, это не было взвешиванием боксеров. Взвешивались тогда Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд. Огромный поединок, куда, конечно, съехались все звезды.

Планту для конфликта не нужно много. Они с братьями Чарло давно не дружат, так что, как только парни пересеклись, что-то должно было произойти.

Что точно можно отметить у Планта – его готовность атаковать в любой момент. Однажды он попытался ударить Альвареса – не прошло, потому что Канело среагировал.

В этот раз он попытался ударить Джермалла Чарло – и здесь уже прошло. Американец получил быструю оплеуху, а отдать долг не успел. Между бойцами уже была толпа и, выходит, Джермалл ушел из этого конфликта, проигрывая 1:0.

Поединок между ними, кстати, до сих пор не организовался. Братья Чарло пытаются побороть психологические проблемы, восстановиться, прийти в себя. А еще у Джермалла есть устные договоренности о бое против Канело. Плант туда пока не вписывается.

Однако, с другой стороны, никто не желает боя Альвареса и Чарло. А вот Калеб после победы над Маккамби (если таковая произойдет), имеет хорошие шансы на получение титула чемпиона мира. А значит, и на то, чтобы заманить Чарло на бой.

Здесь уже гарантированно будет интересно. И далеко не факт, что Джермалл, учитывая все, выйдет победителем.

Успел поконфликтовать с Райаном Гарсией. И облить его пивом

Устроить конфликт с Райаном несложно. Стоит хоть что-нибудь сказать в его сторону, иногда даже хорошее.

Конфликт Планта и Райана начался в Твиттере. Они поспорили по поводу бокса друг друга. Потом, конечно, немного угрожали друг другу избиением.

Казалось, что это противостояние перерастет в поединок в ринге, однако у парней было свое мнение по этому поводу. Ну как у парней, у Калеба.

Пока Бенавидес и Гвоздик били друг друга в ринге, Гарсия шел по залу. Это заметил Плант. Он буквально спрятался за спинами фанатов, схватил стакан с пивом и бросил его в Райана.

Драка не привела ни к чему. Ни к избиению одной из сторон. Ни пока к полноценному поединку. Все же Гарсия вне бокса на ближайшее время. Однако событие сугубо в стиле Райана и Калеба.

sport.ua