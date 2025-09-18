Известный промоутер: «Не считаю его лучшим в мире. Усик – первый номер»

Известный промоутер Эдди Хирн не согласен с рейтингом The Ring, где Теренс Кроуфорд обошел Александра Усика и стал лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.
«Несмотря на все победы Кроуфорда, я считаю, что первым номером должен оставаться Усик. Победить всех в крузервейте, по два раза победить Фьюри, Джошуа и Дюбуа в супертяжелом весе – это большое достижение».
«Мне кажется, победа над Альваресом не делает Кроуфорда первым номером, хотя он стал первым абсолютным чемпионом в трех категориях», – сказал Хирн.
Ранее Усик называл Кроуфорда лучшим боксером мира.
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
