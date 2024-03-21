Промоутер Паркера: «Чжан Чжилей мог его прикончить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер и Чжан Чжилей

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (35-3, 23 KO), подвел итоги победного для новозеландца боя против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO).

«Я думаю, что это было почти идеальное выступление Джозефа Паркера. Мы следили за его взлетами и падениями в этом бою, но для команды Паркера было удивительно приятно видеть, как он борется по плану, выполняет план и усиливает давление.

Он был в нокдауне, и если бы он потерял самообладание в любой момент, Чжан мог бы его прикончить. Джозеф продолжил выполнять план, что очень обнадеживает, и это показало, что старая собака может научиться новым трюкам.

Паркер не стар по возрасту, но, возможно, он сражался с самыми высококлассными соперниками из всех, кто сейчас выступает. Это огромный опыт», – сказал Хиггинс.

В бою с Чжилеем два из трех судей отдали преимущество Паркеру по итогам 12 раундов: 113-113, 114-112, 115-111.

sport.ua