Возникли проблемы. Рамирес одолел Дортикоса и защитил титулы чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Рамирес

В ночь на 29 июня на арене «Honda Center» проходит масштабный вечер бокса от промоутеров Оскара де ла Хойи и Накисы Бидариана.

Во втором по значимости событии сошлись представители крузервейта – обладатель титулов WBA и WBO Хильберто Рамирес (47–1, 30 КО, Мексика) и кубинец Юниэль Дортикос (27–2, 25 КО).

Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой опытного мексиканца, но по ходу боя у чемпиона неоднократно возникали проблемы. Рамирес пропускал ненужные удары и принял от соперника силовой бокс, в котором выглядел эпизодами хуже.

Во второй половине боя Хильберто действовал намного увереннее, решил боксировать более акуратно и неоднократно тревожил уставшего соперника опасными комбинациями. Дортикос конкурентно сражался, но сил на всю дистанцию ему не хватило. Претендент был оштрафован за удар ниже пояса, но на общий счет это фактически не повлияло.

По итогам 12 раундов судьи зафиксировали справедливую, но непростую победу Рамиреса, который защитил титулы чемпиона мира.

Хильберто Рамирес (Мексика) – Юниэль Дортикос (Куба) – UD 12 (117–111, 115–112, 115–112)

sport.ua