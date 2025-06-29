Габриэль Бортолето: Пока сделана только половина дела

В Австрии Габриэлю Бортолето предстоит стартовать с 8-й позиции, и это лучшее квалификационное достижение гонщиков Sauber с 2023 года. Нико Хюлкенберг допустил ошибку в своей заключительной попытке в первой сессии и оказался на 20-й строчке протокола субботы.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Это наш лучший квалификационный результат с Гран При Лас-Вегаса 2023 года. Габриэль отлично провёл квалификацию, постепенно наращивал темп, и в завтрашней гонке ему предстоит старт с 8-й позиции.

Нико неплохо проехал свой первый быстрый круг, но во второй попытке слишком широко зашёл в 4-й поворот, а при такой плотности результатов, как в этом сезоне, это лишает гонщика шансов пройти в следующую часть квалификации.

Хочу поблагодарить всех, кто работает на базе команды, за то, что к этому этапу вовремя подготовили все новинки. Когда команда так упорно трудится, и ей удаётся повышать результаты, это обнадёживает».

Нико Хюлкенберг (20-й): «Безусловно, квалификация сложилась не так, как я рассчитывал. К сожалению, я допустил ошибку в 4-м повороте, заблокировал переднее правое колесо и слишком широко зашёл, промахнувшись мимо апекса.

Из-за этого я потерял немало времени, что, конечно, расстраивает, особенно если учесть, что сегодня у машины был потенциал. Но прогресс, которого мы добились в последнее время, обнадёживает.

При старте из последнего ряда гонка будет непростой, проблемы с трафиком мне обеспечены, но мы знаем, что машина способна на неплохую скорость. Вечером проанализируем все возможные варианты тактики, ведь наша цель в том, чтобы пробиваться вперёд.

Завтра надо будет в полной мере использовать любые возможности и постараться отыграться. Поздравления Габриэлю с его первым выходом в финал квалификации и 8-м результатом!»

Габриэль Бортолето (8-й): «Я рад, что впервые добрался до финала квалификации. Пока уик-энд складывается отлично, всё идёт так, как надо. Команда неустанно трудится, пробует разные варианты настроек, учится как на своих ошибках, так и на достижениях, стараясь оставаться стабильно конкурентоспособной.

С самого начала сезона я верил в потенциал команды, в нашу способность добиться улучшений, даже когда приходилось стартовать с неблагоприятных позиций. Но сегодня мы вышли в финальную сессию, да ещё на трассе, с которой у меня связаны приятные воспоминания, и это очень важное достижение.

Я горжусь прогрессом, который мы демонстрируем, но также знаю, что пока сделана лишь половина дела, и готовясь к завтрашней гонке, надо сохранять собранность. Надеюсь, сегодняшний результат в квалификации поможет мне заработать первые очки».

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