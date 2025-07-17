Дженсон Баттон завершает карьеру после 28 лет в автоспорте

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон объявил, что в 2026 году больше не будет принимать участия в автоспортивных сезонах на постоянной основе. Таким образом, завершится его впечатляющая 28-летняя профессиональная карьера. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Сейчас 44-летний британец выступает за команду Cadillac в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Однако, как отметил сам Баттон, по окончании текущего сезона он покинет команду и сосредоточится на других аспектах жизни.

«Жизнь стала слишком насыщенной, появилось много новых дел и забот, — признался Дженсон в интервью. — Пришло время серьёзно подумать о будущем. Я хочу больше времени проводить с семьёй. График стал слишком плотным, и это уже нечестно по отношению к команде. Я просто не могу уделять столько внимания гонкам, особенно в следующем году.»

От британской Формулы-Форд до чемпионского титула

Гоночный путь Дженсона Баттона начался в 1998 году в британской Формуле-Форд. Уже через год он дебютировал в Формуле-3, а в 2000-м впервые вышел на старт в Формуле-1 в составе команды Williams. За 17 лет в главной гоночной серии планеты Баттон провёл 306 Гран-при, одержал 15 побед и завоевал титул чемпиона мира в составе Brawn GP в 2009 году. Этот триумф стал одним из самых ярких и неожиданных в истории Формулы-1.

«Я горжусь тем, что мне удалось добиться, — говорил Баттон о своей карьере. — Столько лет в гонках, столько эмоций и побед, это навсегда останется со мной.»

Последнее появление Баттона в Формуле-1 состоялось в 2017 году на этапе в Монако, где он временно заменил Фернандо Алонсо в составе McLaren. После этого британец продолжил участвовать в других гоночных сериях, включая WEC, но теперь окончательно решил не возвращаться в автоспорт в полном объёме.

Останется ли Баттон в гонках?

Несмотря на завершение карьеры в формате полного сезона, Дженсон не исключает отдельных выступлений: «Я всё ещё приму участие в некоторых гонках, но целого чемпионата уже не будет», — подчеркнул он.

Таким образом, для мира автоспорта закрывается важная глава, связанная с именем одного из самых харизматичных и уважаемых гонщиков своего времени.

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